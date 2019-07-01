Джанаев имеет предложения от двух клубов РПЛ

Известный российский вратарь Сослан Джанаев может продолжить карьеру в одном из клубов РПЛ.

Сообщается, что у 32-летнего футболиста есть предложения от "Сочи" и "Уфы".

Опытный голкипер является свободным агентом, поэтому достанется новому клубу бесплатно.

Последней командой Джанаева была польская "Медзь". До этого он выступал за ЦСКА, КАМАЗ, "Спартак", "Терек", "Аланию", "Ростов" и "Рубин".

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