Джанаев, Марио Фернандес и Мостовой - в сборной 7-го тура РПЛ по версии Opta

Теги сослан джанаевмарио фернандесстефан страндбергалександр каплиенкооливер абильдгориван обляковандрей мостовойэрик бикфалвиотман эль-кабиркирилл панченко

Джанаев, Марио Фернандес и Мостовой - в сборной 7-го тура РПЛ по версии Opta

Стал известен состав символической сборной 7-го тура российской Премьер-лиги по версии Opta.

Вратарь: Сослан Джанаев ("Сочи"); 

Защитники: Марио Фернандес (ЦСКА), Алексей Грицаенко ("Тамбов"), Стефан Страндберг ("Урал"), Александр Каплиенко ("Тамбов");  

Полузащитники: Андрей Мостовой ("Зенит"), Оливер Абильдгор ("Рубин"), Иван Обляков (ЦСКА), Отман Эль-Кабир ("Урал"), Эрик Бикфалви ("Урал");

Нападающий: Кирилл Панченко ("Тамбов").

Не пропустите: Чемпионат России, 7-й тур: результаты всех матчей и турнирная таблица. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Пьер-Эмерик Обамеянг продлил контракт с "Арсеналом"

Пьер-Эмерик Обамеянг продлил контракт с "Арсеналом"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 23 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Сочи Сочи 23 27
10 Уфа Уфа 22 27
11 Урал Урал 22 25
12 Тамбов Тамбов 22 25
13 Ахмат Ахмат 23 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Оренбург Оренбург 22 23
16 Крылья Советов Крылья Советов 23 22
Полная таблица

топ-5 тегов