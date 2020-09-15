Джанаев, Марио Фернандес и Мостовой - в сборной 7-го тура РПЛ по версии Opta
Стал известен состав символической сборной 7-го тура российской Премьер-лиги по версии Opta.
Вратарь: Сослан Джанаев ("Сочи");
Защитники: Марио Фернандес (ЦСКА), Алексей Грицаенко ("Тамбов"), Стефан Страндберг ("Урал"), Александр Каплиенко ("Тамбов");
Полузащитники: Андрей Мостовой ("Зенит"), Оливер Абильдгор ("Рубин"), Иван Обляков (ЦСКА), Отман Эль-Кабир ("Урал"), Эрик Бикфалви ("Урал");
Нападающий: Кирилл Панченко ("Тамбов").
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|5
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|6
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|22
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|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Сочи
|23
|27
|10
|Уфа
|22
|27
|11
|Урал
|22
|25
|12
|Тамбов
|22
|25
|13
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|23
|23
|14
|Рубин
|22
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|15
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|22
|23
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|Крылья Советов
|23
|22