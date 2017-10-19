Джанаев может не сыграть с московским "Динамо"

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Джанаев может не сыграть с московским "Динамо"

Вратарь казанского "Рубина" Сослан Джанаев рискует пропустить матч 14-го тура чемпионата России против московского "Динамо".

Как сообщают российские СМИ, 30-летний страж ворот не тренировался сегодня в общей группе, занимаясь отдельно в тренажёрном зале.

Напомним, что матч "Рубин" - "Динамо" состоится в субботу в 16:30 по московскому времени.

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