Джанаев может перейти в "Сочи"

"Сочи" хочет подписать экс-голкипера сборной России Сослана Джанаева.

Как сообщает "Чемпионат", клуб заключит с клубом соглашение до лета 2021 года. Ранее вратарем интересовался ЦСКА.

Джанаев известен по выступлениям за "Спартак", "Ахмат", "Аланию", "Ростов" и "Рубин".

В минувшем сезоне голкипер играл в польском "Медзе", за который провел 7 игр и пропустил 13 голов.

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