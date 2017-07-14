Джанаев: "Очень рад оказаться в "Рубине"

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Джанаев: "Очень рад оказаться в "Рубине"

Новичок "Рубина" Сослан Джанаев поделился эмоциями после подписания контракта с казанским клубом.

"Очень рад оказаться в "Рубине". Думаю, этот год для всех россиян особенный, все хотят себя проявить, хотят играть на домашнем чемпионате мира. Это будет дополнительным стимулом. Что касается конкуренции с Сергеем Рыжиковым, то она, думаю, пойдёт на пользу как мне, так и Сергею. Постараемся сделать всё возможное, чтобы помочь команде добиться положительных результатов" - цитирует 30-летнего футболиста официальный сайт клуба.

Напомним, что Джанаев перешёл в "Рубин" на правах свободного агента, заключив контракт до лета 2020 года. | http://soccernews.ru

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