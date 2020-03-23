Джанаев отрицает, что Черчесов приглашал игроков в сборную России по этническому принципу

Вратарь "Сочи" Сослан Джанаев не верит в теорию, что наставник сборной России Станислав Черчесов специально зовёт в национальную команду игроков из Северной Осетии, уроженцем которой он является.

"Сейчас нас ждёт большой турнир, все хотят туда попасть, и я не исключение. Слышал ли вопросы в прессе о том, почему Черчесов вызывает Габулова, Джанаева? Наверняка Черчесов не враг себе, чтобы вызывать земляков по принципу "я осетин - вызову только осетина". Почему тогда не играет 11 осетин в сборной?

Если серьёзно, то если бы об этом говорили авторитетные люди, я бы понял эту критику. Но когда об этом человек пишет в комментариях, сидя у себя в комнате, то на это не стоит обращать внимания. Всегда найдутся критики, люди, которые хотят подкинуть дровишек в огонь", - сказал Джанаев.

56-летний Черчесов возглавляет российскую сборную с августа 2016 года. Под его руководством команда доходила до четвертьфинала домашнего ЧМ-2018.

33-летний Джанаев пока провёл за сборную всего 1 матч, в котором пропустил 4 гола.

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