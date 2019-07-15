Джанаев перешел в "Сочи"

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Джанаев перешел в "Сочи"

"Сочи" объявил о подписании голкипера Сослана Джанаева.

В клубе также заявили, что отправили вратаря Ростислава Солдатенко в аренду в "Аланию".

Предположительно, Джанаев подписал с клубом контракт на два года. Зарплата игрока составит 200 тысяч евро за сезон.

Последним местом работы Джанаева был польский "Медзь".

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