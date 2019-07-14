Джанаев перейдет в "Сочи"
"Сочи" в ближайшее время подпишет вратаря Сослана Джанаева.
Как сообщает "Чемпионат", клуб уже подписал с 32-летним голкипером двухлетний контракт. Напомним, что ранее к Джанаеву проявлял интерес ЦСКА, однако "армейцы" оставили эту идею.
В первом туре РПЛ на воротах "Сочи" в матче со "Спартаком" (0:1) стоял Николай Заболотный.
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