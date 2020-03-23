Джанаев: "Плохих манер Кокорин в тюрьме не нахватался"

Вратарь "Сочи" Сослан Джанаев рассказал, повлияло ли на манеру общения форварда Александра Кокорина пребывание в тюрьме.

"Плохих манер [в тюрьме] он не нахватался, интеллигентно разговаривает", - отметил Джанаев.

Напомним, что Кокорин провёл за решёткой почти год - с октября 2018-го по сентябрь 2019-го. Его судили за участие в двух драках.

29-летний нападающий присоединился к "Сочи" в феврале на правах аренды и уже забил 3 гола в 4 матчах.

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