Джанаев: "Поступок Кокорина и Мамаева заслуживает наказания"

Вратарь "Рубина" Сослан Джанаев считает, что футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев должны понести наказания за свой поступок.

8 октября футболисты избили трех человек в центре Москвы.

"Каждый из нас в жизни совершает ошибки, у всех они разные, но мы их совершаем. Безусловно, поступок ребят заслуживает наказания, но оно должно быть справедливым. Никто не оправдывает их поступок, и они должны понести наказание, но не столь жёсткое.

Друзья, давайте будем добры друг к другу, научимся прощать, не оскорблять и дать возможность исправиться людям. Саня (Кокорин), держись, сил тебе, твоей семье и близким", - отметил он.

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