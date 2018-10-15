Джанаев: "Поступок Кокорина и Мамаева заслуживает наказания"

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Джанаев: "Поступок Кокорина и Мамаева заслуживает наказания"Вратарь "Рубина" Сослан Джанаев считает, что футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев должны понести наказания за свой поступок.

8 октября футболисты избили трех человек в центре Москвы.

"Каждый из нас в жизни совершает ошибки, у всех они разные, но мы их совершаем. Безусловно, поступок ребят заслуживает наказания, но оно должно быть справедливым. Никто не оправдывает их поступок, и они должны понести наказание, но не столь жёсткое. 

Друзья, давайте будем добры друг к другу, научимся прощать, не оскорблять и дать возможность исправиться людям. Саня (Кокорин), держись, сил тебе, твоей семье и близким", - отметил он.

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Комментарии

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Наталия Казанцева

Сейчас ребята под следствием,они очень раскаиваются,просят прощение. Они все осознали. Наказание им конечно будет. Пожалуйста, накажите как смягчающие, только не срок! Сашу Кокорина жалко,занимался благотворительностью,помогал многим, Саша очень добрый.

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Наталия Казанцева

Жалко избитых людей,ещё неизвестно какие последствия в дальнейшем даст травма головы.

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Наталия Казанцева

В этой ситуации,как то все произошло глупо, спонтанно...Драка... Будь она неладна... Избиты 3 человека, водитель находится до сих пор в больнице. Безусловно спортсменов накажут по закону.

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Казанцева Наталия Анатольевна

Да... Все таки Сашу Кокорина мне жалко!

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