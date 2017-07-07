Джанаев прилетел на сбор "Рубина" в Австрии



Известный российский вратарь Сослан Джанаев прибыл в расположение "Рубина", который проходит сбор в Австрии.

Голкипер казанского клуба Сергей Рыжиков сфотографировался с Джанаевым и выложил фото в своем Instagram.

Фото: Джанаев в экипировке "Рубина".

Напомним, что в данный момент 30-летний Джанаев является свободным агентом.

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