Джанаев признан лучшим игроком матча "Арсенал" - "Сочи"

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Джанаев признан лучшим игроком матча "Арсенал" - "Сочи"

Голкипер "Сочи" Сослан Джанаев стал лучшим игроком матча 13-го тура РПЛ с тульским "Арсеналом" (1:1).

В этой встрече голкипер отбил два пенальти их трех. На 27-й минуте он отразил удар Евгения Луценко, а на 55-й не дал реализовать 11-метровый Александру Ломовицкому.

"Арсенал" с 15 очками занимает 11-е место в турнирной таблице. "Сочи" с 13 баллами располагается на 13-й строчке.

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