Джанаев признан лучшим игроком матча "Арсенал" - "Сочи"
Голкипер "Сочи" Сослан Джанаев стал лучшим игроком матча 13-го тура РПЛ с тульским "Арсеналом" (1:1).
В этой встрече голкипер отбил два пенальти их трех. На 27-й минуте он отразил удар Евгения Луценко, а на 55-й не дал реализовать 11-метровый Александру Ломовицкому.
"Арсенал" с 15 очками занимает 11-е место в турнирной таблице. "Сочи" с 13 баллами располагается на 13-й строчке.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Локомотив Москва
|13
|29
|2
|Зенит Санкт-Петербург
|13
|29
|3
|Ростов
|13
|26
|4
|Краснодар
|12
|26
|5
|ЦСКА Москва
|12
|25
|6
|Урал
|13
|17
|7
|Крылья Советов
|13
|17
|8
|Рубин
|13
|15
|9
|Спартак Москва
|13
|15
|10
|Уфа
|12
|15
|11
|Арсенал Тула
|12
|14
|12
|Оренбург
|13
|14
|13
|Сочи
|12
|12
|14
|Ахмат
|13
|12
|15
|Динамо Москва
|12
|10
|16
|Тамбов
|13
|8