Джанаев продолжит карьеру в клубе из Польши

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Джанаев продолжит карьеру в клубе из Польши

Экс-игрок "Рубина" Сослан Джанаев перейдет в клуб из Польши. 

Футболист подписал соглашение до конца сезона с командой "Медзь".

Клуб играет в высшей лиге и на данный момент занимает 13 позицию. 

В начале февраля Джанаев покинул казанский клуб "Рубин". 

"Рубин" приобрел Джанаева летом 2017 года. В февраля 2019-го стало известно о том, что он расторг контракт с казанцами. В составе "Рубина" голкипер провел 23 матча.

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