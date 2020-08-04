Джанаев рассказал, что думает о Кокорине

Голкипер "Сочи" и сборной России Сослан Джанаев рассказал, что думает о форварде Александре Кокорине, который выступал в клубе на правах аренды в сезоне-2019/20.

2 августа футболист стал игроком московского "Спартака".

"Конечно, Саша помог команде, он принес нам много очков. Его приход сильно усилил команду. Кокорин непосредственно повлиял на то, что команда сохранила прописку в РПЛ.

Мы с Кокориным и до этого прекрасно общались. Когда он пришел, то я и ребята постарались сделать так, чтобы ему было комфортно. Надеюсь, и Кокорин получил удовольствие от пребывания в Сочи.

Он повзрослел, стал более мудрым - не заметил прежнего ребятничества. Видна его мотивация и настрой. Наверняка те ошибки, которые он допустил, Саша переварил. Главное - он голоден до побед и хочет раскрыть весь свой потенциал. Я считаю, что это самый талантливый российский футболист нашего поколения. Он не до конца раскрыл свой талант!" - цитирует футболиста Sport24.

Не пропустите: "Спартак" хочет подписать хавбека "Лестера"| http://soccernews.ru