Джанаев: "Те, кто не получали игровой практики в "Зените", играют в "Сочи". Но это не значит, что мы - фарм-клуб"

Теги зенит санкт-петербургфк сочисослан джанаев

Джанаев: "Те, кто не получали игровой практики в "Зените", играют в "Сочи". Но это не значит, что мы - фарм-клуб"

Голкипер "Сочи" Сослан Джанаев рассказал, что думает о том, что многие называют сочинский клуб фарм-командой "Зенита".

"У нас только один игрок из "Зенита" арендован, это Мостовой. Остальные - игроки "Сочи".

В том, что клубы договорились, что многие игроки перейдут к нам из "Зенита", нет ничего плохого. Футболисты, которые не получали игровой практики в Петербурге, играют у нас. Но это не говорит о том, что мы фарм-клуб "Зенита", - заявил Джанаев.

"Зенит" по итогам сезона-2019/20 стал чемпионом России.

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