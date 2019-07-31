Джанаев: "Вратарь - неблагодарная профессия, это факт"

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Джанаев: "Вратарь - неблагодарная профессия, это факт"

Голкипер новичка РПЛ "Сочи" Сослан Джанаев рассказал по какой причине решил стать вратарем. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

"Я во дворе стоял всегда на воротах. Когда шёл тренироваться в футбольную школу, хотел играть на этой позиции. Вообще, каждая позиция на поле сложная. Вратарь - неблагодарная профессия, это факт", - сказал Джанаев.

Джанаев - воспитанник ЦСКА, он перешел в "Сочи" в июле 2019 года. Его контракт рассчитан до 2021 года. Ранее он также выступал в составе "КАМАЗа", "Спартака", "Терека", "Алании", "Ростова" и "Рубина".

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