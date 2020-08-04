Джанаев ярко высказался о будущем голкипера "Спартака" Максименко

Голкипер "Сочи" Сослан Джанаев рассказал, что думает о "Спартаке" и будущем голкипера "красно-белых" Александра Максименко.

"Спартак" всегда борется за высокие места. Обидно, что случилась такая ситуация. Команду лихорадит, но сейчас очень много молодежи, на них делается ставка. Возможно, нужно какое-то время потерпеть, не всегда бывает результат сразу. Там, где есть молодые игроки, не всегда есть стабильность. Не нужно ждать результата здесь и сейчас. Думаю, в следующем году или через год ситуация изменится. Ребята вырастут, и может, это все сегодняшнее станет большой работой на будущее. Посмотрите, как сейчас Саша Максименко играет. Бакаев еще как здорово выглядит, нужно просто подождать.

Этот сезон Саша провел стабильно, несмотря на то, что команду лихорадило. Я считаю, Максименко хорошо отыграл. Это будущее нашей сборной", - цитирует Джанаева Sport24.

"Спартак" по итогам завершившегося сезона РПЛ занял 7 место в турнирной таблице.

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