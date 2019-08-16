Джанаев, Заболотный и Алвеш - в старте на матч "Оренбург" - "Сочи"

Тренерские штабы "Сочи" и "Оренбурга" огласили стартовые составы на матч 6-го тура чемпионата России.

Начало игры - в 18:00 (мск).

"Сочи": Джанаев - Юрганов, Новосельцев, Кудряшов, Калугин - Цаллагов, Набиуллин, Нобоа - Полоз, Заболотный, Мостовой.

"Оренбург": Руденко - Сиваков, Шахов, Терехов, Афонин - Кулишев, Аюпов, Мишкич, Алвеш - Чуканов, Деспотович.

"Сочи" с 2 баллами занимает 15 место в турнирной таблице РПЛ, "Оренбург" с 1 баллом располагается на 16 месте.

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