Джанаев, Заболотный и Алвеш - в старте на матч "Оренбург" - "Сочи"

Теги оренбургфк сочи

Джанаев, Заболотный и Алвеш - в старте на матч "Оренбург" - "Сочи"

Тренерские штабы "Сочи" и "Оренбурга" огласили стартовые составы на матч 6-го тура чемпионата России.

Начало игры - в 18:00 (мск).

"Сочи": Джанаев - Юрганов, Новосельцев, Кудряшов, Калугин - Цаллагов, Набиуллин, Нобоа - Полоз, Заболотный, Мостовой.

"Оренбург": Руденко - Сиваков, Шахов, Терехов, Афонин - Кулишев, Аюпов, Мишкич, Алвеш - Чуканов, Деспотович.

"Сочи" с 2 баллами занимает 15 место в турнирной таблице РПЛ, "Оренбург" с 1 баллом располагается на 16 месте.

Не пропустите: Названа окончательная сумма трансфера Тила в "Спартак". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Головин попал в заявку "Монако" на матч против "Меца"

Головин попал в заявку "Монако" на матч против "Меца"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 5 13
2 Ростов Ростов 5 11
3 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 5 10
4 Краснодар Краснодар 5 10
5 Арсенал Тула Арсенал Тула 5 10
6 Локомотив Москва Локомотив Москва 5 10
7 Спартак Москва Спартак Москва 5 8
8 Рубин Рубин 5 7
9 Урал Урал 5 7
10 Ахмат Ахмат 5 6
11 Динамо Москва Динамо Москва 5 5
12 Тамбов Тамбов 5 4
13 Уфа Уфа 5 4
14 Крылья Советов Крылья Советов 5 3
15 Динамо Санкт-Петербург Динамо Санкт-Петербург 5 2
16 Оренбург Оренбург 5 1
Полная таблица

топ-5 тегов