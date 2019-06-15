Джанаев женился на девушке с фамилией Черчесова

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Джанаев женился на девушке с фамилией Черчесова

Голкипер сборной России Сослан Джанаев женился на девушке Кристине Черчесовой

Торжественная церемония 32-летнего голкипера прошла во Владикавказе. Праздник организовала компания One Light Studio, которая и опубликовала фотографию молодоженов в инстаграме.

Этой зимой футболист перешел из "Рубина" в польский клуб "Медзь". Этим летом Джанаев станет свободным агентом.

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