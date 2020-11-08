Джанаев, Живоглядов и З. Бакаев заменят в сборной России Шунина, Смольникова и Фернандеса

Вратарь "Сочи" Сослан Джанаев, защитник "Локомотива" Дмитрий Живоглядов и полузащитник "Спартака" Зелимхан Бакаев вызваны в сборную России на ноябрьские матчи.

В составе национальной команды они заменят заболевшего простудой вратаря "Динамо" Антона Шунина, а также получивших травмы защитников Игоря Смольникова ("Краснодар") и Марио Фернандеса (ЦСКА).

12 ноября сборная России сыграет товарищеский матч с командой Молдавии. Также россияне проведут решающие матчи Лиги наций УЕФА со сборными Сербии (15 ноября) и Турции (18 ноября).

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