Джанаева забросали снежками во время матча с "Ростовом". Голкипер отреагировал
Вратарь "Сочи" Сослан Джанаев рассказал, что его забросали снежками болельщики во время выездного матча 21-го тура чемпионата России с "Ростовом" (0:0).
"Некоторые люди кидали снежки в меня, было такое. Не знаю, почему, ничего плохого я не делал, всегда пытался отдаваться здесь на 110 процентов. Еще раз говорю, в большинстве своем я знаю ростовских болельщиков, это люди с душой, которые переживают за свою команду. Я их очень сильно люблю и был рад их всех сегодня видеть", – приводит слова Джанаева Sport24.
Стоит отметить, что Джанаев выступал за "Ростов" с 2014 по 2017 годы.
33-летний Джанаев играет за "Сочи" с 2019 года. В нынешнем сезоне он провел 21 матч и пропустил 20 голов. Ранее голкипер выступал за КАМАЗ, "Спартак", "Терек", "Аланию", "Ростов", "Рубин" и "Медзь". За сборную России сыграл 3 матча и пропустил 7 мячей. Его контракт с "Сочи" действует до лета 2021 года.
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