Джанлуиджи Буффон рассказал, когда он планирует завершить карьеру

Вратарь туринского "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон рассказал, что он планирует завершить карьеру в возрасте 43 лет.

"Я буду играть до 43 лет. После 40 я иду к этому от месяца к месяцу. Я готов уйти, если больше не смогу играть на топ-уровне. Собираюсь продолжать до тех пор, пока буду в форме и иметь достаточную мотивацию", - приводит слова Буффона Football Italia.

В нынешнем сезоне 42-летний Буффон провел за "Ювентус" 14 матчей во всех турнирах и пропустил 10 голов. Его контракт с итальянским клубом действует до лета 2021 года.

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