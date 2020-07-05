Джанлуиджи Буффон рассказал, когда он планирует завершить карьеру

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Джанлуиджи Буффон рассказал, когда он планирует завершить карьеру

Вратарь туринского "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон рассказал, что он планирует завершить карьеру в возрасте 43 лет.

"Я буду играть до 43 лет. После 40 я иду к этому от месяца к месяцу. Я готов уйти, если больше не смогу играть на топ-уровне. Собираюсь продолжать до тех пор, пока буду в форме и иметь достаточную мотивацию", - приводит слова Буффона Football Italia.

В нынешнем сезоне 42-летний Буффон провел за "Ювентус" 14 матчей во всех турнирах и пропустил 10 голов. Его контракт с итальянским клубом действует до лета 2021 года.

Не пропустите: Буффон признался, что собирается окончить школу по завершении карьеры. | http://soccernews.ru
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