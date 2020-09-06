Джанлуиджи Доннарумма назвал "Милану" зарплатные требования по новому контракту

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Джанлуиджи Доннарумма назвал "Милану" зарплатные требования по новому контракту

Вратарь "Милана" Джанлуиджи Доннарумма готов подписать новый контракт с клубом, но хочет значительного повышения зарплаты, сообщает Corriere della Sera.

По сведениям издания, вратарь намерен получать не менее 10 миллионов евро в год. Пока неизвестно, как отреагировал клуб на требование голкипера. Сейчас Доннарумма получает шесть миллионов евро в год. 

21-летний Доннарумма является воспитанником "Милана". Всего он провел за клуб 203 матча во всех турнирах и пропустил 211 голов. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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