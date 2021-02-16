Джанлука Ди Марцио: "Алаба перейдет в "Реал""

Давид Алаба выбрал клуб, в котором продолжит свою карьеру после "Баварии", заявляет журналист Джанлука Ди Марцио.

По информации инсайдера, защитник со следующего сезона будет выступать за "Реал". С "королевским клубом" будет подписан контракт, рассчитанный на 4 года. Зарплата австрийца в Мадриде составит 10 млн евро в год.