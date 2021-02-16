Джанлука Ди Марцио: "Алаба перейдет в "Реал""

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Джанлука Ди Марцио: "Алаба перейдет в "Реал""Давид Алаба выбрал клуб, в котором продолжит свою карьеру после "Баварии", заявляет журналист Джанлука Ди Марцио

По информации инсайдера, защитник со следующего сезона будет выступать за "Реал". С "королевским клубом" будет подписан контракт, рассчитанный на 4 года. Зарплата австрийца в Мадриде составит 10 млн евро в год.

Напомним, сегодня Алаба объявил о том, что покинет "Баварию" по окончании сезона.

За мюнхенцев защитник сыграл в этом сезоне 20 матчей в Бундеслиге. В его активе 2 гола и 1 результативная передача.

Читать подробнее: Алаба подтвердил, что уходит из "Баварии" в конце сезона | http://soccernews.ru
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