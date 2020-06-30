Джанлука Ди Марцио: Хакими перешел в "Интер"
Защитник "Реала" Ашраф Хакими стал игроком "Интера". Об этом сообщает в твиттере журналист Джанлука Ди Марцио.
По данным источника, контракт футболиста с миланским клубом рассчитан до лета 2025 года. "Интер" заплатит за трансфер 21-летнего игрока 40 миллионов евро и 5 миллионов в качестве бонусов.
В нынешнем розыгрыше Хакими играл в аренде за дортмундскую "Боруссию". За немецкий клуб защитник провел 45 матчей, забив 9 голов и сделав 10 ассистов.
Ранее сообщалось, что футболист попрощался с "Боруссией".
Не пропустите: "Реал" и "Интер" с марта тайно обсуждали трансфер Хакими. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
главное
Лента новостей
-
Талалаев: "Ничья с "Локомотивом" добыта на багаже Божовича"
-
Bild: Сане перейдет в "Баварию" в скором времени
-
Гончаренко поделился ожиданиями от матча ЦСКА со "Спартаком"
-
Sky Sport: "Локомотив" и "Милан" могут обменяться футболистами
-
Джанлука Ди Марцио: Хакими перешел в "Интер"
-
"Локомотив" ушел от поражения в матче с "Крыльями Советов" благодаря голу на 95-й минуте
-
1
Месси - самый результативный футболист в XXI веке
-
"Милан" намерен купить Алексея Миранчука летом
-
"Локомотив" теряет Гильерме
-
Василий Уткин рассказал, какой стадион он считает лучшим в России
-
1
"Стал более человечным". Бывший игрок "Барселоны" высказался о Месси
-
"Бенфика" уволила главного тренера
-
Переболевшие коронавирусом игроки "Ростова" могут сыграть с "Краснодаром"
-
Московское "Динамо" вылетело на матч "Сочи". На игру отправились 22 игрока
-
АЕК Карреры купил игрока у клуба РПЛ
-
"Ты тренер или говно?" Селюк вновь раскритиковал тренера ЦСКА Гончаренко
-
Эсекьель Гарай покинул "Валенсию"
-
"Манчестер Юнайтед" определился с размером предложения по Санчо
-
Эдегор поехал в Барселону из-за проблем с коленом
-
"Спартак" сделал заявление о ситуации с задержанием болельщиков после проводов команды на матч с "Арсеналом"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17