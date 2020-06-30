Джанлука Ди Марцио: Хакими перешел в "Интер"

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Джанлука Ди Марцио: Хакими перешел в "Интер"

Защитник "Реала" Ашраф Хакими стал игроком "Интера". Об этом сообщает в твиттере журналист Джанлука Ди Марцио.

По данным источника, контракт футболиста с миланским клубом рассчитан до лета 2025 года. "Интер" заплатит за трансфер 21-летнего игрока 40 миллионов евро и 5 миллионов в качестве бонусов.

В нынешнем розыгрыше Хакими играл в аренде за дортмундскую "Боруссию". За немецкий клуб защитник провел 45 матчей, забив 9 голов и сделав 10 ассистов.

Ранее сообщалось, что футболист попрощался с "Боруссией".

Не пропустите: "Реал" и "Интер" с марта тайно обсуждали трансфер Хакими. | http://soccernews.ru
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