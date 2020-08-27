Джанлука Ди Марцио: Ибрагимович договорился с "Миланом" о новом контракте

"Милан" договорился с форвардом Златаном Ибрагимовичем о продлении контракта до 2021 года. Об этом сообщает итальянский журналист Джанлука Ди Марцио.

38-летний нападающий будет получать в клубе 7 миллионов евро в год, бонусы в контракте не предусмотрены.

В минувшем сезоне Ибрагимович участвовал в 18 матчах Серии А, отметившись 10 голами и 5 ассистами.

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