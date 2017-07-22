Джанлука Рокки будет судить матч за Суперкубок УЕФА

Теги манчестер юнайтедреал мадрид

Джанлука Рокки будет судить матч за Суперкубок УЕФА

Стала известна бригада арбитров на игру за Суперкубок УЕФА.

Как сообщает официальный сайт УЕФА, встречу обслужит итальянская бригада во главе с Джанлукой Рокки.

Напомним, что за Суперкубок поборются "Манчестер Юнайтед" и "Реал".

Матч пройдет 8 августа в Скопье на "Телеком Арене".

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