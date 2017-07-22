Джанлука Рокки будет судить матч за Суперкубок УЕФА

Стала известна бригада арбитров на игру за Суперкубок УЕФА.

Как сообщает официальный сайт УЕФА, встречу обслужит итальянская бригада во главе с Джанлукой Рокки.

Напомним, что за Суперкубок поборются "Манчестер Юнайтед" и "Реал".

Матч пройдет 8 августа в Скопье на "Телеком Арене".

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