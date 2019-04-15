Джано Ананидзе может стать игроком "Краснодара"

Игрок "Крыльев Советов" Джано Ананидзе в летнее трансферное окно может покинуть клуб. Об этом сообщает "Чемпионат".

Напомним, права на футболиста принадлежат "Спартаку". По данным источника, в 26-летнем грузине заинтересован "Краснодар".

Трансферная стоимость полузащитника - 1 миллион евро.

В нынешнем сезоне Джано участвовал в 5 матчах за самарский клуб, в которых отметился 1 голом.

Игрок является воспитанником "Спартака". Всего за клуб он провёл 136 матчей во всех турнирах, забил 16 голов и отдал 16 результативных передач.

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