Джано Ананидзе получил предложения от двух российских клубов

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Джано Ананидзе получил предложения от двух российских клубов

Грузинский полузащитник "Анортосиса" Джано Ананидзе может вернуться в Россию, сообщает "Спорт-Экспресс".

По сведениям издания, интерес к футболисту проявляют волгоградский "Ротор" и "Сочи". Также хавбек находится в сфере интересов тбилисского и батумского "Динамо".

Напомним, что Ананидзе выступал за "Спартак" с 2009 по 2019 годы. В нынешнем сезоне 27-летний хавбек провел за "Анортосис" шесть матчей.

Не пропустите: "Снова в деле". Джикия подшутил над бывшим игроком "Спартака" Ананидзе. | http://soccernews.ru
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