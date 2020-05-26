Джано Ананидзе получил предложения от двух российских клубов

Грузинский полузащитник "Анортосиса" Джано Ананидзе может вернуться в Россию, сообщает "Спорт-Экспресс".

По сведениям издания, интерес к футболисту проявляют волгоградский "Ротор" и "Сочи". Также хавбек находится в сфере интересов тбилисского и батумского "Динамо".

Напомним, что Ананидзе выступал за "Спартак" с 2009 по 2019 годы. В нынешнем сезоне 27-летний хавбек провел за "Анортосис" шесть матчей.

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