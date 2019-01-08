Джано Ананидзе в скором времени перейдет в "Крылья Советов"

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Джано Ананидзе в скором времени перейдет в "Крылья Советов"

Игрок "Спартака" Джано Ананидзе скорее всего перейдет в "Крылья Советов". Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".

Ранее сообщалось, что футболист должен продолжить карьеру в "Витессе", однако у клуба возникли проблемы с налогообложением.

Ананидзе перейдет в самарский клуб на правах аренды. 

"Крылья Советов" занимает 13 строчку турнирной таблицы РПЛ, набрав 17 очков.

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