Джастин Клюйверт дебютировал за сборную Нидерландов
Полузащитник сборной Нидерландов Джастин Клюйверт сыграл свой первый матч в составе национальной команды.
Молодой талант принял участие в товарищеском матче с Португалией (3:0), выйдя на замену на 78-й минуте.
18-летний хавбек "Аякса" является сыном бывшего форварда сборной Нидерландов Патрика Клюйверта.
В текущем сезоне Клюйверт-младший сыграл за "Аякс" 24 матча в чемпионате, в которых забил семь голов и отдал четыре голевые передачи.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСВ
|28
|71
|2
|Аякс
|28
|64
|3
|АЗ
|28
|59
|4
|Фейеноорд
|28
|48
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|Утрехт
|28
|48
|6
|Витесс
|28
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|Зволле
|28
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|8
|АДО Ден Хааг
|28
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|9
|Хераклес
|28
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|10
|Херенвен
|28
|36
|11
|Эксельсиор
|28
|35
|12
|ВВВ Венло
|28
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|Гронинген
|28
|29
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|15
|НАК Бреда
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|27
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|Спарта Роттердам
|28
|21
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