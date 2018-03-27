Джастин Клюйверт дебютировал за сборную Нидерландов

Полузащитник сборной Нидерландов Джастин Клюйверт сыграл свой первый матч в составе национальной команды.

Молодой талант принял участие в товарищеском матче с Португалией (3:0), выйдя на замену на 78-й минуте.

18-летний хавбек "Аякса" является сыном бывшего форварда сборной Нидерландов Патрика Клюйверта.

В текущем сезоне Клюйверт-младший сыграл за "Аякс" 24 матча в чемпионате, в которых забил семь голов и отдал четыре голевые передачи.

Читайте: Сантуш прокомментировал поражение от Голландии | http://soccernews.ru