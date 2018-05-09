Джастин Клюйверт летом не покинет "Аякс"

Спортивный директор "Аякса" Марк Овермарс заявил, что ближайшим летом атакующий полузащитник Джастин Клюйверт не покинет клуб.

"Клюйверт продлит контракт и останется в "Аяксе" - цитирует Овермарса Football Italia.

Ранее сообщалось, что Клюйвертом интересуются несколько итальянских клубов, также на 19-летнего голландца претендует "Манчестер Юнайтед". | http://soccernews.ru