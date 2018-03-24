Джастин Клюйверт мечтает играть за "Барселону"

Экс-нападающий "Барселоны" Патрик Клюйверт признался, что его сын Джастин, выступающий ныне за "Аякс", мечтает играть в каталонском клубе.

"Я очень горд за Джастина. Он проделывает большую работу, и благодаря этому стал основным игроком в "Аяксе". Если он продолжит в том же духе, то сможет вырасти в значимого футболиста. Конечно, я мечтаю, чтобы Джастин играл в "Барселоне", но в футболе может случиться всё что угодно. Он уже зрелый футболист и должен сам принимать решения, но я уже слышал от него, что "Барселона" - это его мечта" - цитирует Клюйверта-старшего Sport.es.

В этом сезоне 18-летний Джастин Клюйверт сыграл за "Аякс" 30 матчей, забил 8 голов и сделал 4 ассиста.

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