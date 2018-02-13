Джастин Клюйверт назвал клубы, где он может продолжить карьеру

Вингер амстердамского "Аякса" Джастин Клюйверт назвал клубы, где он в будущем может продолжить свою карьеру.

"Английские клубы интересуются мной. "Арсенал", "Тоттенхэм", "Челси" и "Манчестер Юнайтед" - хорошие клубы. Я мечтаю, что через несколько лет буду играть в одном из них. "Реал" или "Барселона"? В действительности я бы предпочел "Барселону" перед "Реалом". "Барселона" находится в моем сердце, но кто я такой, чтобы сказать "нет" "Реалу"?", - цитирует 18-летнего голландца goal.com.

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