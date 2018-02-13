Джастин Клюйверт назвал клубы, где он может продолжить карьеру

Теги аяксджастин клюйверт

Джастин Клюйверт назвал клубы, где он может продолжить карьеруВингер амстердамского "Аякса" Джастин Клюйверт назвал клубы, где он в будущем может продолжить свою карьеру.

"Английские клубы интересуются мной. "Арсенал", "Тоттенхэм", "Челси" и "Манчестер Юнайтед" - хорошие клубы. Я мечтаю, что через несколько лет буду играть в одном из них. "Реал" или "Барселона"? В действительности я бы предпочел "Барселону" перед "Реалом". "Барселона" находится в моем сердце, но кто я такой, чтобы сказать "нет" "Реалу"?", - цитирует 18-летнего голландца goal.com.

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 27 72
2 Манчестер Юнайтед 27 56
3 Ливерпуль 27 54
4 Тоттенхэм 27 52
5 Челси 26 50
6 Арсенал Лондон 27 45
7 Бернли 27 36
8 Лестер Сити 27 35
9 Эвертон 27 34
10 Борнмут 27 31
11 Уотфорд 27 30
12 Вест Хэм Юнайтед 27 30
13 Ньюкасл Юнайтед 27 28
14 Брайтон & Хоув Альбион 27 28
15 Кристал Пэлас 27 27
16 Суонси Сити 27 27
17 Хаддерсфилд Таун 27 27
18 Саутгемптон 27 26
19 Сток Сити 27 25
20 Вест Бромвич Альбион 26 20
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