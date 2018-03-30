Джастин Клюйверт назвал свою цель-минимум

Форвард "Аякса" Джастин Клюйверт поделился своими целями в футболе.

"Барселона" - клуб моей мечты. Впрочем, я не откажусь от перехода в другую команду, но мечтаю играть в "Барселоне". Могу точно сказать, что я намерен выиграть "Золотой мяч". Это моя цель-минимум. Предстоит немало поработать, прежде чем я смогу ее достигнуть.

Мне только 18, так что впереди огромное пространство для развития" - приводит слова Клюйверта Goal.com.

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