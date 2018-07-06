Джастин Клюйверт определился с игровым номером в "Роме"

Новичок "Ромы" Джастин Клюйверт определился с игровым номером в римской команде.

Как сообщает официальный сайт "волков", 19-летний голландец будет выступать с цифрой 34 на спине.

Свой выбор Клюйверт-младший объяснил тем, что под 34-м номером в "Аяксе" играл Абдельхак Нури, который уже год находится в искусственной коме.

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