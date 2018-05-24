Джастин Клюйверт определился со своим новым клубом

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Джастин Клюйверт определился со своим новым клубомВингер амстердамского "Аякса" Джастин Клюйверт определился со своим новым клубом, информирует Football Italia.

По сведениям источника, к приобретению 19-летнего игрока близка "Рома". Трансфер перспективного футболиста обойдется ей в 15-20 миллионов евро. Сам игрок уже изъявил желание перебраться в стан "волков".

В нынешнем сезоне Клюйверт забил 11 мячей и сделал 5 результативных передач в 36 матчах за "Аякс".

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