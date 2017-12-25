18-летний вингер амстердамского "Аякса" Джастин Клюйверт отметился очередным красивым мячом после сольных действий. На этот раз перспективный футболист поразил ворота "Виллем ІІ".

Всего в нынешнем сезоне Клюйверт-младший забил 6 мячей и отдал 2 результативные передачи в 20 играх за "Аякс".

Напомним, матч между "Аяксом" и "Виллем ІІ" закончился победой первых.