Джастин Клюйверт: "Переход в "Манчестер Юнайтед" не имеет никакого смысла"

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Джастин Клюйверт: "Переход в "Манчестер Юнайтед" не имеет никакого смысла"

Полузащитник "Аякса" Джастин Клюйверт дал понять, что в ближайшее время он не намерен переходить в "Манчестер Юнайтед".

"Да, я слышал о слухах, связывающих меня с "МЮ", но я не разговаривал с Моуринью. В данный момент переход в "Юнайтед" не имеет никакого смысла" - приводит слова 18-летнего голландца Manchester Evening News.

Ранее СМИ утверждали, что "МЮ" собирается купить Клюйверта-младшего следующим летом за 11,3 миллиона евро плюс бонусы.

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