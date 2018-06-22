Джастин Клюйверт перешёл в "Рому"

"Рома" на своём официальном сайте объявила о переходе вингера "Аякса" Джастина Клюйверта.

Сумма трансфера составила 17,25 миллионов евро, ещё 1,5 миллиона будут доступны в качестве бонусов.

19-летний голландец заключил с "волками" контракт до лета 2023 года.

Клюйверт является воспитанником "Аякса", за основную команду амстердамцев выступал с 2017 года, сыграл 56 матчей и забил 13 голов.

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