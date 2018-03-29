Джастин Клюйверт: "Равняюсь на Роналду, но хочу играть за "Барселону"

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Джастин Клюйверт: "Равняюсь на Роналду, но хочу играть за "Барселону"Форвард "Аякса" Джастин Клюйверт рассказал о своем кумире в мире футбола. Также футболист назвал клуб, за который мечтает выступать.

"Я равняюсь на Роналду. Не только из-за его мастерства, это и так очевидно. Мне нравятся его образ жизни и то, как он питается, упорно тренируется. Для меня он действительно пример.

Но я мечтаю играть в "Барселоне". Рассчитываю перейти туда в течение семи лет. А перед этим не прочь попробовать свои силы в Англии. Мне очень нравится АПЛ, хотел бы там поиграть", - сказал он.

Читайте: Джастин Клюйверт дебютировал за сборную Нидерландов | http://soccernews.ru

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