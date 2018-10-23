Джастин Клюйверт: стать легендой и превзойти отца

Сегодня вечером московский ЦСКА выйдет на поле римского "Олимпико", чтобы сразиться с местной "Ромой" в третьем туре Лиги Чемпионов. В составе "волков" выйдет немало известных футболистов, многие из которых добились серьёзных успехов, при этом не факт, что в основе выйдет самый талантливый игрок нынешнего состава римлян. Джастин Клюйверт перебрался в столицу Италии этим летом, в клубе на него возлагают огромные надежды, а эксперты и журналисты ждут его на Олимпе футбольных легенд, куда удалось взобраться его отцу.

Патрик Клюйверт выиграл Лигу Чемпионов в 18 лет, выйдя на замену в Вене по ходу финала с "Миланом" и забив единственный мяч, и моментально обрёл статус звезды. К 21-году, когда форвард покинул "Аякс", на счету Патрика было 100 матчей за амстердамцев, 52 гола и тележка трофеев самого разного статуса. Его сын свой первый гол в Лиге Чемпионов забил "только" в 19 лет и за его спиной пока близко нет тех свершений, которых добился отец, но Клюйверт-старший уехал заграницу позже, поэтому у Джастина ещё есть два года в запасе.

Как и отец, Клюйверт-младший своей первой остановкой в Европе выбрал Италию. Патрик в 1997 году перебрался в "Милан", но очень быстро разочаровался в местном футболе и забив всего 9 мячей за сезон, отправился в Испанию под крыло к хорошо знакомому Луи Ван Гаалу. В "Барселоне" Патрик сходу выиграл чемпионат, но затем вместе с командой угодил в смутные для каталонцев времена. Тем не менее, это не помешало "Чёрной пантере", как называли форварда, обрести статус легенды. Спустя 21 год после трипа Патрика в Италию, на Апеннины отправился Джастин, который не испугался трудностей отца в Серии А, и отказал клубам из Испании и Англии.

Решающим фактором при переезде Клюйверта-младшего в Рим стал спортивный директор клуба Рамон Мончи, известный своим умением не только находить юных талантов, но и совместно с главным тренером адаптировать их к первой команде, раскрывая потенциал. Мончи лично общался с отцом игрока и самим Джастином, после чего было принято коллегиальное решение о переезде в Италию. В отличие от отца, Клюйверт-младший прибыл в Серию А не в статусе звезды, от которой ждут больших свершений здесь и сейчас. Ожидания от Джастина велики, но у него есть время на то, чтобы начать оправдывать потраченные на него 17 миллионов. У Патрика в "Милане" таких условий не было - он брался на позицию ударного форварда, тогда как Джастин пока начинает свои матчи в основном со скамейки.

Клюйверт-младший не играет на позиции центрального нападающего, как его отец, а предпочитает действовать на фланге атаки. Он не обладает антропометрией Патрика и его умением играть головой, но взял у отца филигранную технику и пластику. А в скорости и дриблинге Клюйверт-младший может даже дать форму папаше, который был отнюдь не пешеходом. Джастину необходимо прибавлять в тактических моментах и умении "читать" игру на несколько шагов вперёд. Без этого на топ-уровень Клюйверту-младшему выйти не получится, а потому на уроках теории от Эусебио Ди Франческо в "Роме" и Рональда Кумана в сборной Джастину надо быть максимально сконцентрированным и впитывать информацию.

Джастин прошёл все возрастные категории национальной команды и уже провёл два матча за основную сборную Нидерландов. "Оранжевые" сейчас переживают смену поколений и надеются, что Клюйверт-младший станет одним из тех юных талантов, кто вернет команду в элиту европейского и мирового футбола. Отец Джастина дважды был в шаге от большого успеха со сборной, но на ЧМ-98 его команду остановила серия пенальти с Бразилией, а на Евро-2000 всё та же лотерея, но уже с Италией. При этом Патрик долгое время был лучшим снайпером в истории сборной Нидерландов (40 голов в 79 матчах), пока его не обошли Робин Ван Перси (50 голов) и Клаас-Ян Хунтелаар (42). Разумеется, Джастину хотелось бы достигнуть подобного и сделать то, что не удалось отцу - выиграть со сборной трофей.

Единственный фактор, который настораживает в свете перспектив игрока, это его агент. Джастина представляет Мино Райола, а он известен не только умением проворачивать большие сделки. Райола - это постоянные переговоры о трансфере или новом контракте, провокационные высказывания в адрес тренеров или руководителей, скандалы и, конечно же, комиссионные, комиссионные и ещё раз комиссионные. Райола помешен на деньгах, он может сделать своих клиентов невероятно богатыми, но его слабо волнуют спортивные успехи игроков. В связи с этим, Клюйверту-младшему важно слушать не только ушлого агента.

У Джастина есть возможность в любое время посоветоваться с отцом, который на закате карьеры часто менял клубы, но нигде не был так хорош, как в "Аяксе" и "Барселоне", и ей не стоит пренебрегать. А пока Клюйверту-младшему нужно сконцентрироваться на игре, оставив всё остальное в стороне. Ему 19 лет, он обладает всеми качествами для того, чтобы прогрессировать семимильными шагами, пребывает в команде, которая демонстрирует атакующий футбол и которой он нужен. Дело Джастина - играть и играть хорошо. Как минимум один стимул у него весьма серьёзный - превзойти отца будет непросто, но выполнимо.

"Его мечта - играть в "Барселоне", я верю в него и уверен,что когда-то он будет к этому готов", - отец не сомневается в будущем успехе сына.

Игорь Павелко | soccernews.ru

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