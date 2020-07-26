Джефферсон Фарфан может остаться в "Локомотиве"

Московский "Локомотив" предложил новый контракт перуанскому нападающему Джефферсону Фарфану, сообщает "Спорт-Экспресс".

По сведениям источника, "железнодорожники" намерены подписать с футболистом контракт до лета 2021 года. При этом форварду предложен контракт со снижением зарплаты более чем в два раза.

В нынешнем сезоне 35-летний Фарфан провел за "Локомотив" три матча во всех турнирах и забил один гол. Его контракт с клубом действует до 31 июля 2020 года.

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