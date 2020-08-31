Джек Грилиш впервые вызван в сборную Англии

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Джек Грилиш впервые вызван в сборную Англии

Полузащитник "Астон Виллы" Джек Грилиш получил первый вызов в сборную Англии, сообщает сайт Футбольной ассоциации Англии.

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт принял решение вызвать Грилиша из-за травм форварда "Манчестер Юнайтед" Маркуса Рэшфорда и полузащитника "Тоттенхэма" Харри Уинкса.

В сентябре Англия проведет матчи Лиги наций с национальными командами Исландии и Дании.

24-летний Грилиш является воспитанником "Астон Виллы", провел за клуб 187 матчей во всех турнирах, забил 25 голов и отдал 31 результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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