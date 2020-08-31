Джек Грилиш впервые вызван в сборную Англии
Полузащитник "Астон Виллы" Джек Грилиш получил первый вызов в сборную Англии, сообщает сайт Футбольной ассоциации Англии.
Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт принял решение вызвать Грилиша из-за травм форварда "Манчестер Юнайтед" Маркуса Рэшфорда и полузащитника "Тоттенхэма" Харри Уинкса.
В сентябре Англия проведет матчи Лиги наций с национальными командами Исландии и Дании.
24-летний Грилиш является воспитанником "Астон Виллы", провел за клуб 187 матчей во всех турнирах, забил 25 голов и отдал 31 результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.
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|Команда
|М
|О
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|27
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|27
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|Манчестер Юнайтед
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|6
|Тоттенхэм
|27
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|Шеффилд Юнайтед
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|8
|Вулверхэмптон
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|Арсенал Лондон
|27
|37
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|Эвертон
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|36
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|Саутгемптон
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|Кристал Пэлас
|27
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|Брайтон & Хоув Альбион
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|Борнмут
|27
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|Астон Вилла
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|25
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|Вест Хэм Юнайтед
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|Уотфорд
|27
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|27
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