Джек Уилшер хочет поиграть за пределами Англии

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Джек Уилшер хочет поиграть за пределами Англии

Английский полузащитник Джек Уилшер дал комментарии по поводу своего будущего.

В начале этой недели лондонский "Вест Хэм" расторг контракт с 28-летним футболистом и теперь он является свободным агентом.

"Думаю, мне пора попробовать что-то другое. Может быть, Испания или Италия. Конечно, мне потребуется 1-2 недели на принятие решения. В таких ситуациях не стоит спешить. Нужно убедиться, что конкретный вариант подходит вам", - приводит слова Уилшера TalkSPORT.

Хавбек выступал за "Вест Хэм" с лета 2018 года, сыграл 19 матчей, забил 1 гол и сделал 1 ассист.

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