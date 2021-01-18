Джек Уилшер перешел в клуб Чемпионшипа
"Борнмут" на официальном сайте объявил о переходе бывшего полузащитника сборной Англии Джека Уилшера.
Футболист являлся свободным агентом, поэтому достался "Борнмуту" бесплатно. Хавбек подписал с "вишнями" контракт до лета 2021 года. Ранее он уже играл за "Борнмут" в сезоне-2016/2017.
29-летний Уилшер является воспитанником "Арсенала". В составе "канониров" он провел 198 матчей, забил 14 голов и отдал 30 результативных передач. Также играл за "Болтон" и "Вест Хэм". За сборную Англии сыграл 34 матча и забил два гола. Двукратный обладатель Кубка Англии, обладатель Суперкубка Англии.
"Борнмут" в нынешнем сезоне выступает в Чемпионшипе и после 24 туров занимает третье место.
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