Полузащитник лондонского "Вест Хэма" Джек Уилшер рискует пропустить остаток сезона, сообщает Daily Mail.

По сведениям издания, в клубе всерьёз опасаются, что травма голеностопа помешает 27-летнему футболисту вернуться на поле в ближайшие месяцы.

Напомним, что экс-хавбек "Арсенала" находится в лазарете с 1 декабря. Согласно самым оптимистичным прогнозам, игрок восстановится в конце марта - начале апреля, но вполне вероятно, что ему потребуется операция.

В текущем сезоне Уилшер успел сыграть за "Вест Хэм" всего 5 матчей, в которых отдал 1 голевую передачу.

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