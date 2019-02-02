Джек Уилшер рискует пропустить остаток сезона
Полузащитник лондонского "Вест Хэма" Джек Уилшер рискует пропустить остаток сезона, сообщает Daily Mail.
По сведениям издания, в клубе всерьёз опасаются, что травма голеностопа помешает 27-летнему футболисту вернуться на поле в ближайшие месяцы.
Напомним, что экс-хавбек "Арсенала" находится в лазарете с 1 декабря. Согласно самым оптимистичным прогнозам, игрок восстановится в конце марта - начале апреля, но вполне вероятно, что ему потребуется операция.
В текущем сезоне Уилшер успел сыграть за "Вест Хэм" всего 5 матчей, в которых отдал 1 голевую передачу.
Не пропустите: "Вест Хэм" подписал 19-летнего экс-игрока "Бенфики". | http://soccernews.ru
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