Джек Уилшер высказался о возможном завершении карьеры в 29 лет

Фото инстаграм Джека Уилшера

Бывший полузащитник сборной Англии Джек Уилшер признался, что пока не собирается вешать бутсы на гвоздь.

"Можно подумать о завершении карьеры, но я на сто процентов уверен, что всё ещё способен играть в футбол. Я не обращаю внимание на то, что говорят или пишут люди в соцсетях. Если бы я считал, что не могу играть, то первым бы сказал: "Всё, хватит, пора заняться чем-нибудь другим". Однако сейчас я думаю, что какие-то варианты продолжения карьеры за границей могут мне подойти", - приводит слова Уилшера BBC.

Сейчас футболисту 29 лет. С июля он остаётся без команды. "Борнмут" не стал продлевать контракт с хавбеком.

Англичанин также известен по выступлениям за "Арсенал", "Болтон" и "Вест Хэм".

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