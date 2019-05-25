Джеко близок к переходу в "Интер"

Хавбек "Ромы" Эдин Джеко договорился с "Интером" о контракте. Об этом пишет Sky Sport Italia.

Соглашение 33-летнего футболиста с "Ромой" действует до лета 2020 года. Руководство римского клуба пока не предлагало продлить соглашение, это говорит о том, что они готовы к продаже боснийца.

Джеко играет в составе "Ромы" с 2015 года, перейдя из "Манчестер Сити" за 15 миллионов евро. В нынешнем сезоне игрок забил 14 голов и сделал 11 ассистов в 35 матчах.

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