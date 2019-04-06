Джеко близок к возвращению в АПЛ

Боснийский форвард "Ромы" Эдин Джеко, скорее всего, летом вернётся в английскую Премьер-лигу, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, 33-летний футболист может перейти в "Вест Хэм", с которым он уже согласовал условия двухлетнего контракта.

Теперь клубам предстоит договориться о сумме компенсации за опытного нападающего. "Волки" настаивают на сумме в размере 20 миллионов евро, а "молотобойцы" пытаются добиться скидки.

Джеко уже выступал в АПЛ с 2011 по 2015 год. Тогда он защищал цвета "Манчестер Сити", сыграл 189 матчей и забил 72 гола.

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