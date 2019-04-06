Джеко близок к возвращению в АПЛ
Боснийский форвард "Ромы" Эдин Джеко, скорее всего, летом вернётся в английскую Премьер-лигу, сообщает Football Italia.
По сведениям издания, 33-летний футболист может перейти в "Вест Хэм", с которым он уже согласовал условия двухлетнего контракта.
Теперь клубам предстоит договориться о сумме компенсации за опытного нападающего. "Волки" настаивают на сумме в размере 20 миллионов евро, а "молотобойцы" пытаются добиться скидки.
Джеко уже выступал в АПЛ с 2011 по 2015 год. Тогда он защищал цвета "Манчестер Сити", сыграл 189 матчей и забил 72 гола.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|33
|82
|2
|Манчестер Сити
|32
|80
|3
|Тоттенхэм
|32
|64
|4
|Арсенал Лондон
|31
|63
|5
|Челси
|32
|63
|6
|Манчестер Юнайтед
|32
|61
|7
|Вулверхэмптон
|32
|47
|8
|Уотфорд
|32
|46
|9
|Лестер Сити
|32
|44
|10
|Эвертон
|32
|43
|11
|Вест Хэм Юнайтед
|32
|42
|12
|Борнмут
|32
|38
|13
|Кристал Пэлас
|32
|36
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|32
|35
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|31
|33
|16
|Саутгемптон
|32
|33
|17
|Бернли
|32
|33
|18
|Кардифф Сити
|32
|28
|19
|Фулхэм
|33
|17
|20
|Хаддерсфилд Таун
|32
|14